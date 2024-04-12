В допинг-пробе вратаря сборной Швейцарии обнаружен метамфетамин

Вратарь сборной Швейцарии по гандболу и «Магдебурга» Никола Портнер сдал положительный тест на метамфетамин, сообщает пресс‑служба немецкого клуба.

«Николе Портнеру сообщили, что его анализ дал положительный результат на метамфетамин. Согласно современным знаниям, измеренный уровень концентрации представляет собой долю типичного потребления этого вещества. Учитывая продолжающееся разбирательство, клуб на данный момент не будет разглашать никакой дополнительной информации», — говорится в заявлении команды.

30-летний голкипер был отстранен от тренировок и матчей с командой из-за начатого разбирательства в связи с полученными результатами допинг-теста спортсмена. Портнер заявил, что не нарушал антидопинговых правил, а также подчеркнул, что намерен доказать это.

Никола Портнер с 2011 года играет за гандбольную сборную Швейцарии. На его счету 121 матч за сборную. Портнер представлял Швейцарию на чемпионате Европы 2020 года.