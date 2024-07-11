Гандболистка Вяхирева — о переходе в «Брест»: Плакала несколько дней

Ранее стало известно, что лучшая правая полусредняя сезона-2023/24 Анна Вяхирева перешла из норвежского клуба «Вайперс» во французский «Брест». Ее контракт был выкуплен за €170 тысяч. Вяхирева стала самым дорогим игроком в женском гандболе.

«Вся ответственность легла на меня: либо уйти, либо поставить клуб в ужасное финансовое положение… Я плакала несколько дней. Это самое печальное. Когда мне сказали, что я покидаю клуб, то вначале не поверила. Думала, что можно что-то сделать. А когда поняла, что все серьезно, я была в шоке», — приводит слова Вяхиревой VG.

В минувшем сезоне спортсменка стала лучшим снайпером в Лиге чемпионов, она забила 113 голов в ворота соперниц. Контракт Вяхиревой с норвежским клубом действовал до 2025 года.

В феврале «Вайперс» получил пакет спасательных мер. С его помощью клуб избежал банкротства, но он ничего не сделал с дефицитом бюджета на оставшуюся часть года. Поэтому клубу пришлось продать свою главную звезду.

Питер Гитмарк, председатель совета директоров «Вайперс» рассказал, что они хотели сохранить Вяхиреву в составе.

«Продать Анну было крайней мерой. Она замечательный игрок и сделает лучше любую команду, за которую играет. Учитывая наше финансовое положение, осенью у нас закончились бы деньги и без продажи», — приводит слова председателя совета директоров VG.

Вяхирева выступала за «Вайперс» с 2022 года. В составе норвежской команды она выиграла Лигу чемпионов, а также стала двукратной чемпионкой Норвегии и двукратной обладательницей Кубка Норвегии.