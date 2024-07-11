Гандболистка Вяхирева — о переходе в «Брест»: Плакала несколько дней
Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева прокомментировала переход из норвежского «Вайперс» во французский «Брест».
Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева прокомментировала переход из норвежского «Вайперс» во французский «Брест».
Ранее стало известно, что лучшая правая полусредняя сезона-2023/24 Анна Вяхирева перешла из норвежского клуба «Вайперс» во французский «Брест». Ее контракт был выкуплен за €170 тысяч. Вяхирева стала самым дорогим игроком в женском гандболе.
«Вся ответственность легла на меня: либо уйти, либо поставить клуб в ужасное финансовое положение… Я плакала несколько дней. Это самое печальное. Когда мне сказали, что я покидаю клуб, то вначале не поверила. Думала, что можно что-то сделать. А когда поняла, что все серьезно, я была в шоке», — приводит слова Вяхиревой VG.
В минувшем сезоне спортсменка стала лучшим снайпером в Лиге чемпионов, она забила 113 голов в ворота соперниц. Контракт Вяхиревой с норвежским клубом действовал до 2025 года.
В феврале «Вайперс» получил пакет спасательных мер. С его помощью клуб избежал банкротства, но он ничего не сделал с дефицитом бюджета на оставшуюся часть года. Поэтому клубу пришлось продать свою главную звезду.
Питер Гитмарк, председатель совета директоров «Вайперс» рассказал, что они хотели сохранить Вяхиреву в составе.
«Продать Анну было крайней мерой. Она замечательный игрок и сделает лучше любую команду, за которую играет. Учитывая наше финансовое положение, осенью у нас закончились бы деньги и без продажи», — приводит слова председателя совета директоров VG.
Вяхирева выступала за «Вайперс» с 2022 года. В составе норвежской команды она выиграла Лигу чемпионов, а также стала двукратной чемпионкой Норвегии и двукратной обладательницей Кубка Норвегии.
В составе сборной России Вяхирева завоевала золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.