О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 снимут фильм

«У нас уже шестая итерация сценария. С одной стороны, скажут — чего вы бумажки переписываете, а с другой, все больше и профессиональных знаний я и мои коллеги вкладываем в это, плюс после Олимпиады произошло много событий, которые позволяют оценить этот успех совершенно по-другому. Осенью мы заканчиваем работу над уточненной версией сценария. Фильм, скорее всего, будет называться “Золото ручной работы”. Это многогранно — и золото вообще, и ручной мяч, и то, что это сделали и руками, и мозгами», — приводит слова Шишкарева РИА Новости.