О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 снимут фильм

Председатель высшего совета Федерации гандбола России, генеральный продюсер центра «Сделано в “Дело” Сергей Шишкарев сообщил о планах съемок фильма о победе женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
«У нас уже шестая итерация сценария. С одной стороны, скажут — чего вы бумажки переписываете, а с другой, все больше и профессиональных знаний я и мои коллеги вкладываем в это, плюс после Олимпиады произошло много событий, которые позволяют оценить этот успех совершенно по-другому. Осенью мы заканчиваем работу над уточненной версией сценария. Фильм, скорее всего, будет называться “Золото ручной работы”. Это многогранно — и золото вообще, и ручной мяч, и то, что это сделали и руками, и мозгами», — приводит слова Шишкарева РИА Новости.
В конце октября в прокат выйдет фильм «Федя: народный футболист», посвященный бывшему полузащитнику московского «Спартака» и сборной СССР Федору Черенкову. Над созданием картины работает продюсерский центр Сергея Шишкарева.
Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. В финале турнира в Рио-де-Жанейро команда обыграла команду Франции — 22:19.