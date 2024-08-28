Гандболист Мусаев дисквалифицирован за ставки на спорт

«Мы категорически осуждаем подобное поведение и выступаем за прозрачность в нашем виде спорта. Такого рода действия не только нарушают принципы честной игры (fair play), но и ставят под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом», — заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.