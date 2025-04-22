В Москве впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах

Согласно материалам дела, российские гандболисты действовали по заданию бетторов и намеренно сдавали игры на юношеском чемпионате Европы 2021 года в Хорватии. На турнире российская сборная проиграла шесть из семи матчей, заняла предпоследнее, 15-е место и покинула элитный дивизион.
Схема заключалась в том, что организатор ставок переводил деньги одному из игроков, который распределял вознаграждение между другими участниками. В манипуляциях оказались замешаны представители клубов «ЦСКА-2», «СКИФ» и «Чеховские медведи».
Федерация гандбола России (ФГР) провела собственное расследование, по итогам которого четверо фигурантов дела получили дисквалификацию на пять лет, еще четверо — на сроки от девяти месяцев до двух лет. Позднее было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда только через три с половиной года.
Обвиняемым грозило до пяти лет тюрьмы, однако суд ограничился штрафами от 300 до 350 тыс. рублей — минимально возможным наказанием по ч. 3 ст. 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
В суде учитывались смягчающие обстоятельства: возраст подсудимых (от 22 до 24 лет), раскаяние, участие в волонтерских проектах и тяжелое материальное положение. Один из адвокатов просил суд не назначать строгое наказание, подчеркивая их спортивные таланты и возможность дальнейшего развития в сборной. Прокурор не стал требовать для подсудимых реального срока лишения свободы и предложил суду ограничиться денежными штрафами.
Этот приговор стал одним из первых в России по делу о договорных матчах, связанных с уголовной ответственностью за предварительный сговор с целью повлиять на исход спортивного соревнования.
Двое из осужденных гандболистов продолжают карьеру в клубах Суперлиги: Дмитрий Кандыбин играет за «Чеховских медведей», а Дмитрий Фролов выступает за уфимский «Акбузат».