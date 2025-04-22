В Москве впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах

Федерация гандбола России (ФГР) провела собственное расследование, по итогам которого четверо фигурантов дела получили дисквалификацию на пять лет, еще четверо — на сроки от девяти месяцев до двух лет. Позднее было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда только через три с половиной года.