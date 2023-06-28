Титулованный российский хоккеист умер в 41 год

Источник: Официальный сайт Федерации хоккея с мячом России

Известны в прошлом хоккеист ушел из жизни в понедельник, 26 июня. Причины смерти не называются. Прощание с Козловым состоится в Архангельске в субботу, 1 июля.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Козлов отыграл десять сезонов за архангельский «Водник» — с 2011 по 2021 год. В 2020 году он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России. В составе красноярского «Енисея» Козлов становился чемпионом (2001) и вице-чемпионом России (2003). В составе подмосковного «Зоркого» защитник также становился бронзовым призером чемпионата (2004).

На международном уровне Козлов был вице-чемпионом мира среди юношей (1999) и юниоров (2000). Также защитник выступал на чемпионатах мира в 2017 и 2018 году за национальную сборную Казахстана.