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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Титулованный российский хоккеист умер в 41 год

Бывший защитник архангельского «Водника» Иван Козлов скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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Источник: Официальный сайт Федерации хоккея с мячом России

Известны в прошлом хоккеист ушел из жизни в понедельник, 26 июня. Причины смерти не называются. Прощание с Козловым состоится в Архангельске в субботу, 1 июля.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Аркадьевича», — говорится в сообщении.

Козлов отыграл десять сезонов за архангельский «Водник» — с 2011 по 2021 год. В 2020 году он помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России. В составе красноярского «Енисея» Козлов становился чемпионом (2001) и вице-чемпионом России (2003). В составе подмосковного «Зоркого» защитник также становился бронзовым призером чемпионата (2004).

На международном уровне Козлов был вице-чемпионом мира среди юношей (1999) и юниоров (2000). Также защитник выступал на чемпионатах мира в 2017 и 2018 году за национальную сборную Казахстана.

За «Водник» сейчас выступает 18-летний сын Ивана Козлова — Арсений. В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча, забил пять мячей и помог архангельцам выиграть бронзовые медали чемпионата России.

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Титулованный российский хоккеист умер в 41 год
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