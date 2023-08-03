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14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом умер после укуса клеща

17-летний Евгений Хвалько умер в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.

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Источник: РИА "Новости"

Федерации хоккея с мячом России сообщила печальную новость о том, что после нескольких недель борьбы за жизнь, талантливый хоккеист Евгений Хвалько скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом.

Сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для игрока кемеровского «Кузбасса»: 17-летний Хвалько-младший набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса», в составе которого в апреле 2023 года стал чемпионом России среди юниоров.

Хоккеист был сыном известного полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько.

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Чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом умер после укуса клеща
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