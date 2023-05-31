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18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

В Чехии закрыли зал хоккейной славы в целях экономии

Зал хоккейной славы располагался в Праге в торгово-офисном центре «Галерея Харфа». Его закрыли в понедельник.

Чехия
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Источник: AP 2022

Существующая экспозиция не исчезнет полностью — новый зал должны открыть не позднее марта 2024 года. Еще к нему планируют создать виртуальный Зал славы, который сможет вместить больше уникальных хоккейных артефактов.

«Нынешний Зал хоккейной славы Чехии первый подобный проект, который был у федерации, поэтому он будет оцифрован в 3D и сохранен. В то же время мы сможем предложить фанатам его онлайн-просмотр», — сказал член исполнительного комитета организации Бедржих Щербан.

В среду в социальных сетях появилось видео, на котором член Зала хоккейной славы Чехии вратарь Доминик Гашек забирает из него принадлежавшие ему экспонаты.

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