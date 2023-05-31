В Чехии закрыли зал хоккейной славы в целях экономии

Существующая экспозиция не исчезнет полностью — новый зал должны открыть не позднее марта 2024 года. Еще к нему планируют создать виртуальный Зал славы, который сможет вместить больше уникальных хоккейных артефактов.

«Нынешний Зал хоккейной славы Чехии первый подобный проект, который был у федерации, поэтому он будет оцифрован в 3D и сохранен. В то же время мы сможем предложить фанатам его онлайн-просмотр», — сказал член исполнительного комитета организации Бедржих Щербан.