Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате РБ
Хоккейный клуб «Славутич» из Смоленска подал заявку на участие в чемпионате Беларуси. Об этом сообщает «Чемпионат».
Хоккейный клуб «Славутич» из Смоленска подал заявку на участие в чемпионате Беларуси. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее в Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) сообщили о планах увеличить число участников Экстралиги с 12 до 14 клубов, отметив, что в чемпионат страны подал заявку один из российских клубов.
«Славутич» был создан в 2010 году. Клуб выступал в Первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б) и дважды становился чемпионом турнира — в 2012 и 2014 году. В 2017 году администрация Смоленской области отказалась финансировать хоккейный клуб, из-за чего он принял решение о выходе из лиги. При этом клуб сохранил детско-юношескую спортивную школу, воспитанники которой выступают за «Славутич» в ЮХЛ и областном чемпионате.
Стоит отметить, что в 2014 году «Славутич» по экономическим причинам уже подавал заявку в ФХБ на участие в чемпионате Беларуси, однако до регистрации дело так и не дошло.