Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате РБ

Ранее в Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) сообщили о планах увеличить число участников Экстралиги с 12 до 14 клубов, отметив, что в чемпионат страны подал заявку один из российских клубов.

«Славутич» был создан в 2010 году. Клуб выступал в Первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б) и дважды становился чемпионом турнира — в 2012 и 2014 году. В 2017 году администрация Смоленской области отказалась финансировать хоккейный клуб, из-за чего он принял решение о выходе из лиги. При этом клуб сохранил детско-юношескую спортивную школу, воспитанники которой выступают за «Славутич» в ЮХЛ и областном чемпионате.