Яромир Ягр — о завершении карьеры: Я умру на льду

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Как сообщает The Hockey News, легендарный чешский нападающий Яромир Ягр собирается продолжить карьеру. С сезона-2017/2018 Ягр выступает в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» чешской Экстралиги.

В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.

Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте Национальной хоккейной лиги 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место по набранным очкам в НХЛ и четвертое — по количеству голов.. В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и бронзовым призером мировых первенств (1990, 2011).