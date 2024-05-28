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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Яромир Ягр — о завершении карьеры: Я умру на льду

52-летний легендарный чешский хоккеист ответил на вопрос, собирается ли он завершать карьеру.

Источник: Соцсети

Как сообщает The Hockey News, легендарный чешский нападающий Яромир Ягр собирается продолжить карьеру. С сезона-2017/2018 Ягр выступает в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» чешской Экстралиги.

В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.

Ягр был выбран «Питтсбургом» на драфте Национальной хоккейной лиги 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место по набранным очкам в НХЛ и четвертое — по количеству голов.. В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и бронзовым призером мировых первенств (1990, 2011).

Также чех два раза завоевывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включен в Зал славы международного хоккея. Игровой номер чешского форварда «68» был выведен из обращения в «Питтсбурге». В «Пингвинз» рассчитывают привлечь Ягра к работе в клубе.

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