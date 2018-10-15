Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
16.10
Торонто Мэйпл Ливз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
16.10
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
14Нурмагомедов победил Макгрегора
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» забил курьезный гол в свои ворота

Омский «Авангард» забил гол в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В третьем периоде «Авангард» владел шайбой при отложенном штрафе у соперника. Шайба после передачи Михаила Фисенко попала в конек Андрея Стася в чужой зоне и закатилась в ворота омичей. Вратарь Игорь Бобков в этот момент заменился на 6-го полевого игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шайбу записали на счет форварда «Барыса» Дастина Бойда. После этого гола счет стал 3:3, но в итоге победу в основное время одержал «Авангард» — 5:3.

Алексей Иванов

Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сборная России снова победила Турцию Луческу
Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует в Москве
СМИ: РФС возглавит председатель совета директоров «Зенита»
Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла
Экс-защитник сборной Франции желал команде поражения в финале ЧМ
Московские «Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры
Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь