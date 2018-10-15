«Авангард» забил курьезный гол в свои ворота

В третьем периоде «Авангард» владел шайбой при отложенном штрафе у соперника. Шайба после передачи Михаила Фисенко попала в конек Андрея Стася в чужой зоне и закатилась в ворота омичей. Вратарь Игорь Бобков в этот момент заменился на 6-го полевого игрока.