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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейный «Спартак» пожаловался на комментатора «Матч ТВ»

Московский «Спартак» остался недоволен комментатором канала «Матч ТВ» Олегом Мосалевым, который работал на матче со СКА (2:3 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

В овертайме Мосалев после гола Наиля Якупова сказал, комментируя жест игрока СКА: «Слышите меня, болельщики? Мы все-таки сделали это».

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Вопросы к комментатору появились не только у болельщиков красно-белых, но и у самого клуба, который обратился к креативному продюсеру КХЛ ТВ Дмитрию Федорову.

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Алексей Иванов

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