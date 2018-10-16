Хоккейный «Спартак» пожаловался на комментатора «Матч ТВ»

В овертайме Мосалев после гола Наиля Якупова сказал, комментируя жест игрока СКА: «Слышите меня, болельщики? Мы все-таки сделали это».

Вопросы к комментатору появились не только у болельщиков красно-белых, но и у самого клуба, который обратился к креативному продюсеру КХЛ ТВ Дмитрию Федорову.