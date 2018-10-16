Хоккейный «Спартак» пожаловался на комментатора «Матч ТВ»
Московский «Спартак» остался недоволен комментатором канала «Матч ТВ» Олегом Мосалевым, который работал на матче со СКА (2:3 ОТ).
Московский «Спартак» остался недоволен комментатором канала «Матч ТВ» Олегом Мосалевым, который работал на матче со СКА (2:3 ОТ).
В овертайме Мосалев после гола Наиля Якупова сказал, комментируя жест игрока СКА: «Слышите меня, болельщики? Мы
Вопросы к комментатору появились не только у болельщиков
Алексей Иванов