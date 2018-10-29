«Зачем создавать КХЛ, чтобы открыто издеваться над большинством ее участников?». Шмурнов об отмене гола в ворота СКА

За 15 минут до конца 3-го периода при счете 1:1 Андрис Джериньш забросил шайбу. Арбитры Юрий Оскирко и Иван Фатеев отменили гол из-за того, что Кевин Кларк заехал по их мнению в площадь ворот.



«Смех, да и только… Зачем вообще создавать Лигу, чтобы открыто издеваться над большинством ее участников? Наверное, дело в том, что открытое издевательство богатых над большинством — просто стало нормой…» — написал Шмурнов в своем твиттере.



Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов позже подтвердил, что судьи приняли правильное решение.