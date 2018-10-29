«Зачем создавать КХЛ, чтобы открыто издеваться над большинством ее участников?». Шмурнов об отмене гола в ворота СКА
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов удивился решению судей отменить гол рижского «Динамо» в ворота СКА 26 октября.
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов удивился решению судей отменить гол рижского «Динамо» в ворота СКА 26 октября.
За 15 минут до конца 3-го периода при счете 1:1 Андрис Джериньш забросил шайбу. Арбитры Юрий Оскирко и Иван Фатеев отменили гол
«Смех, да и только… Зачем вообще создавать Лигу, чтобы открыто издеваться над большинством ее участников? Наверное, дело в том, что открытое издевательство богатых над большинством — просто стало нормой…» — написал Шмурнов в своем твиттере.
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов позже подтвердил, что судьи приняли правильное решение.
Алексей Иванов