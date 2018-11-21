Тренер «Авангарда» сыграл на пианино
Спокойная мелодия перед сном.
Спокойная мелодия перед сном.
Помощник главного тренера «Авангарда» Майк Пелино показал, как умеет играть на пианино. Короткий ролик с канадцем выложил в своем твиттере омский клуб.
«Авангард» сейчас находится в Финляндии, где сегодня вечером сыграет с одним из лидеров Западной конференции «Йокеритом».
Пелино приехал в Россию вместе с Майком Кинэном. Они вместе работали еще в «Рейнджерс», в КХЛ привели к чемпионству магнитогорский «Металлург». С этого сезона 59-летний Пелино работает помощником Боба Хартли в «Авангарде».
Алексей Иванов