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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Авангарда» сыграл на пианино

Спокойная мелодия перед сном.

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Источник: РИА "Новости"

Помощник главного тренера «Авангарда» Майк Пелино показал, как умеет играть на пианино. Короткий ролик с канадцем выложил в своем твиттере омский клуб.

«Авангард» сейчас находится в Финляндии, где сегодня вечером сыграет с одним из лидеров Западной конференции «Йокеритом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пелино приехал в Россию вместе с Майком Кинэном. Они вместе работали еще в «Рейнджерс», в КХЛ привели к чемпионству магнитогорский «Металлург». С этого сезона 59-летний Пелино работает помощником Боба Хартли в «Авангарде».

Алексей Иванов

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