«Авангард» пошутил про уход Назарбаева
Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем официальном твиттере пошутил на тему ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.
Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем официальном твиттере пошутил на тему ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.
Накануне в матче ½ финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» со счетом 5:0 обыграл казахстанский «Барыс». После трех матчей серии омский клуб ведет, 2:1. Следующий матч между собой команды проведут 20 марта.
Во вторник 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста главы государства. Об этом он сообщил в обращении к народу Казахастана, выступая в эфире национальных телеканалов.
Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана. Он занимал этот пост с 1991 года.