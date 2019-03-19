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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» пошутил про уход Назарбаева

Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем официальном твиттере пошутил на тему ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"
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Накануне в матче ½ финала Восточной конференции Кубка Гагарина «Авангард» со счетом 5:0 обыграл казахстанский «Барыс». После трех матчей серии омский клуб ведет, 2:1. Следующий матч между собой команды проведут 20 марта.

Во вторник 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста главы государства. Об этом он сообщил в обращении к народу Казахастана, выступая в эфире национальных телеканалов.

Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана. Он занимал этот пост с 1991 года.

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