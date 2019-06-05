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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов проводит отпуск на Алтае (фото)

Интересная альтернатива поездке на море.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов по традиции уехал летом на Алтай. В этот раз компанию ему составил экс-армеец Михаил Пашнин.

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В этом сезоне Капризов выиграл Кубок Гагарина и занял третье место со сборной России на чемпионате мира. Летом он планирует привезти чемпионский трофей в Новокузнецк, где начиналась его карьера в КХЛ.

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Пашнин в межсезонье сменил команду. Теперь 30-летний защитник будет играть за «Салават Юлаев».

Алексей Иванов

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