Капризов проводит отпуск на Алтае (фото)
Интересная альтернатива поездке на море.
Интересная альтернатива поездке на море.
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов по традиции уехал летом на Алтай. В этот раз компанию ему составил
В этом сезоне Капризов выиграл Кубок Гагарина и занял третье место со сборной России на чемпионате мира. Летом он планирует привезти чемпионский трофей в Новокузнецк, где начиналась его карьера в КХЛ.
Пашнин в межсезонье сменил команду. Теперь 30-летний защитник будет играть за «Салават Юлаев».
Алексей Иванов