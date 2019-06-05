Капризов проводит отпуск на Алтае (фото)

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов по традиции уехал летом на Алтай. В этот раз компанию ему составил экс-армеец Михаил Пашнин.

В этом сезоне Капризов выиграл Кубок Гагарина и занял третье место со сборной России на чемпионате мира. Летом он планирует привезти чемпионский трофей в Новокузнецк, где начиналась его карьера в КХЛ.