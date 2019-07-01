«Авангард»: «Барселона» берет в аренду Бузову, мы тогда заберем Месси

Омский «Авангард» пошутил про Ольгу Бузова, которая стала неофициальным символом клуба. Певица сейчас находится в Каталонии и берет футбольные уроки в «Барселоне».



«Вот так “Барселона” пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился — и берет в аренду Ольгу Бузову.



Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в LaLiga и на пару дней заберем к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от КХЛ», — твитнул «Авангард».