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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард»: «Барселона» берет в аренду Бузову, мы тогда заберем Месси

А Лео в курсе?

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Источник: Reuters

Омский «Авангард» пошутил про Ольгу Бузова, которая стала неофициальным символом клуба. Певица сейчас находится в Каталонии и берет футбольные уроки в «Барселоне».

«Вот так “Барселона” пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился — и берет в аренду Ольгу Бузову.

Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в LaLiga и на пару дней заберем к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от КХЛ», — твитнул «Авангард».

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Бузова приехала в гости к «Барселоне» по приглашению спонсора каталонского клуба Beko. Певица и телеведущая участвует в мотивационной кампании «Стирай отговорки».

Алексей Иванов

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