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10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичка «Торпедо» в аэропорту встретил Черепашка-ниндзя (видео)

Оригинальный ход.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий Джордан Шредер прилетел в Нижний Новгород, где будет играть за «Торпедо». Новичка команды встретил сотрудник клуба в костюме Черепашки-ниндзи.

«Поздним воскресным вечером в наш город прибыл канадский легионер “Торпедо” Джордан Шрёдер, чья фамилия безумно созвучна с мультяшным персонажем из детства! Уверены, что ранее ни его, ни любого другого хоккеиста еще так не встречали», — твитнула пресс-служба «Торпедо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шредеру 28 лет, прошлый сезон он провел в АХЛ. В 62 матчах регулярки за «Рокфорд» форвард набрал 45 (19+26) очков.

Алексей Иванов

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