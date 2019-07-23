Новичка «Торпедо» в аэропорту встретил Черепашка-ниндзя (видео)

Нападающий Джордан Шредер прилетел в Нижний Новгород, где будет играть за «Торпедо». Новичка команды встретил сотрудник клуба в костюме Черепашки-ниндзи.



«Поздним воскресным вечером в наш город прибыл канадский легионер “Торпедо” Джордан Шрёдер, чья фамилия безумно созвучна с мультяшным персонажем из детства! Уверены, что ранее ни его, ни любого другого хоккеиста еще так не встречали», — твитнула пресс-служба «Торпедо».