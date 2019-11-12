Клубы КХЛ предложили Дону Черри работу в России

Источник: AFP 2019

Московское «Динамо» обратилось к канадскому эксперту Дону Черри, которого вчера уволили с канала Sportsnet за резкие слова о мигрантах в Канаде.



«Плохо, что вас уволили! Приезжайте в Россию, нам нужен эксперт для “Динамо ТВ”, который будет говорить что думает. Мы любим ветеранов. И мы приготовим классный костюм!» — твитнули бело-голубые.

С похожим обращением выступил и нижнекамский «Нефтехимик».



«Дорогой Дон Черри, мы слышали, что ваша карьера на ТВ была прервана. Считаем, что такие ветераны телевидения, как вы, заслуживают уважения. Поэтому приглашаем вас пожить в Нижнекамске!



У нас тут 62 матча в регулярном чемпионате, иногда бывают и матчи в плей-офф. За сезон — 4 дерби с командой из Казани. Здесь вы можете проявить свой талант», — сообщил твиттер «Нефтехимика».

Над предложениями обоих клубов пошутил «Авангард».

«Дон Черри, нам тут в “Динамо” и “Нефтехимик” нужны креативные ребята. Этим клубам надо помочь, а то у них шутки одинаковые. Можете посоветовать кого-нибудь? » — твитнул «Авангард».