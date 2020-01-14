Игроки «Трактора» показали свою версию песни из «Ведьмака» (видео)
Челябинск — в тренде.
Челябинск — в тренде.
«Трактор» подключился к флэшмобу и представил свою версию популярной песни из сериала «Ведьмак». Челябинский клуб представил композицию перед матчем с «Металлургом», вместе с игроками песню исполнил болельщик команды Денис Соболев, участвовавший в шоу «Песни» на ТНТ.
В версии Соболева звучат такие слова:
«Два очка у “Магнитки” возьмем за победу, Два очка у “Магнитки”, зачтется все это нам».
Ранее свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» представил хор из Омска в программе «Вечерний Ургант».
Алексей Иванов