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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Трактора» показали свою версию песни из «Ведьмака» (видео)

Челябинск — в тренде.

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Источник: РИА "Новости"

«Трактор» подключился к флэшмобу и представил свою версию популярной песни из сериала «Ведьмак». Челябинский клуб представил композицию перед матчем с «Металлургом», вместе с игроками песню исполнил болельщик команды Денис Соболев, участвовавший в шоу «Песни» на ТНТ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В версии Соболева звучат такие слова:

«Два очка у “Магнитки” возьмем за победу, Два очка у “Магнитки”, зачтется все это нам».

Ранее свою версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» представил хор из Омска в программе «Вечерний Ургант».

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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