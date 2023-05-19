КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги
КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги.
КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги.
18 мая Континентальная хоккейная лига назвала игроков, вошедших в символическую сборную за 15 лет существования турнира.
вратарь — Александр Еременко («Салават Юлаев», московское «Динамо»);
защитники — Илья Никулин («Ак Барс», московское «Динамо»), Кевин Даллмэн («Барыс», СКА);
нападающие — Данис Зарипов («Ак Барс», магнитогорский «Металлург»), Сергей Мозякин («Атлант», магнитогорский «Металлург»), Илья Ковальчук (СКА, «Авангард»);
тренер — Зинэтула Билялетдинов.
Обладатели наград «Фонбет Золотой состав КХЛ» получили специальные чемпионские перстни, выполненные по уникальному дизайну. Они имеют классическую круглую форму, в каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провёл большую часть своей карьеры.