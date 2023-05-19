КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги.

Обладатели наград «Фонбет Золотой состав КХЛ» получили специальные чемпионские перстни, выполненные по уникальному дизайну. Они имеют классическую круглую форму, в каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провёл большую часть своей карьеры.