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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги

КХЛ объявила символическую сборную за 15 лет существования лиги.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

18 мая Континентальная хоккейная лига назвала игроков, вошедших в символическую сборную за 15 лет существования турнира.

вратарь — Александр Еременко («Салават Юлаев», московское «Динамо»);
защитники — Илья Никулин («Ак Барс», московское «Динамо»), Кевин Даллмэн («Барыс», СКА);
нападающие — Данис Зарипов («Ак Барс», магнитогорский «Металлург»), Сергей Мозякин («Атлант», магнитогорский «Металлург»), Илья Ковальчук (СКА, «Авангард»);
тренер — Зинэтула Билялетдинов.

Обладатели наград «Фонбет Золотой состав КХЛ» получили специальные чемпионские перстни, выполненные по уникальному дизайну. Они имеют классическую круглую форму, в каждом из них — 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней «прячется» миниатюрная джерси с номером игрока, под которым он провёл большую часть своей карьеры.

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