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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончался бывший лидер «Амура» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года

Хоккейный клуб «Амур» на своем официальном сайте сообщил о смерти бывшего хоккеиста команды Дмитрия Тарасова в возрасте 44 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского “Амура”, лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе “Салавата Юлаева” Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года. Коллектив хоккейного клуба “Амур” и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — сказано в сообщении.

О причинах смерти бывшего хоккеиста «Амура» не сообщается.

Дмитрий Тарасов — воспитанник хабаровского хоккея. Он выступал за «Амур» на протяжении 14 сезонов — с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год. Также Тарасов выступал за за «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Спартак» и «Сибирь». В 2008 году в составе уфимцев он стал чемпион России по хоккею. Всего в чемпионатах России (Суперлига и КХЛ) Тарасов провел 645 матчей и набрал 225 (88+137) очков.

В сезоне 2020/21 Тарасов был ассистентом главного тренера хоккейного клуба «Амурские Тигры», выступавшего в МХЛ.

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