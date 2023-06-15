Скончался бывший лидер «Амура» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского “Амура”, лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе “Салавата Юлаева” Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года. Коллектив хоккейного клуба “Амур” и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — сказано в сообщении.

Дмитрий Тарасов — воспитанник хабаровского хоккея. Он выступал за «Амур» на протяжении 14 сезонов — с 1997 по 2006 год и с 2011 по 2016 год. Также Тарасов выступал за за «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Спартак» и «Сибирь». В 2008 году в составе уфимцев он стал чемпион России по хоккею. Всего в чемпионатах России (Суперлига и КХЛ) Тарасов провел 645 матчей и набрал 225 (88+137) очков.