Источник: Билялетдинов заработает в «Ак Барсе» 120 млн рублей по новому контракту

В следующем сезоне Билялетдинов заработает 120 миллионов рублей. Новое соглашение тренера рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает «Спорт-экспресс».

68-летний Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3−4.