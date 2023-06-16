Источник: Билялетдинов заработает в «Ак Барсе» 120 млн рублей по новому контракту
15 июня «Ак Барс» объявил о продлении на один год контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
15 июня «Ак Барс» объявил о продлении на один год контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
В следующем сезоне Билялетдинов заработает 120 миллионов рублей. Новое соглашение тренера рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает «Спорт-экспресс».
68-летний Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3−4.