Хоккейный вратарь Иван Налимов завершил карьеру

Иван Налимов, известный по выступлениям за несколько команд КХЛ, решил закончить спортивную карьеру.

«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», — сказал Налимов корреспонденту «Спорт-Экспресса».

29-летний голкипер выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Рокфорд Айсхогс» и «Металлург».