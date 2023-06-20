Хоккейный вратарь Иван Налимов завершил карьеру
КХЛ: таблица и календарь
Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.
Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.
Иван Налимов, известный по выступлениям за несколько команд КХЛ, решил закончить спортивную карьеру.
«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», — сказал Налимов корреспонденту «Спорт-Экспресса».
29-летний голкипер выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Рокфорд Айсхогс» и «Металлург».
Всего Наумов провел в КХЛ 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы.