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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейный вратарь Иван Налимов завершил карьеру

Вратарь Иван Налимов объявил о завершении карьеры.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Иван Налимов, известный по выступлениям за несколько команд КХЛ, решил закончить спортивную карьеру.

«Решил закончить. По здоровью. Пока планирую тренировать, уже начал практику», — сказал Налимов корреспонденту «Спорт-Экспресса».

29-летний голкипер выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Рокфорд Айсхогс» и «Металлург».

Всего Наумов провел в КХЛ 176 матчей, одержав 74 победы и пропустив при этом 434 шайбы.

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