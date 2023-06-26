Стала известна дата старта нового сезона КХЛ
КХЛ: таблица и календарь
Сезон-2023/2024 в КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».
Сезон-2023/2024 в КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».
Матч за Кубок Открытия, который будет стартовым в сезоне-2023/2024 в КХЛ, состоится 1 сентября в Москве. Действующий обладатель Кубка Гагарина ХК ЦСКА примет на своём льду казанский «Ак Барс».
Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован 27 июня.
В прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4−3.