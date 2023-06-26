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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата старта нового сезона КХЛ

Сезон-2023/2024 в КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч за Кубок Открытия, который будет стартовым в сезоне-2023/2024 в КХЛ, состоится 1 сентября в Москве. Действующий обладатель Кубка Гагарина ХК ЦСКА примет на своём льду казанский «Ак Барс».

Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован 27 июня.

В прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4−3.

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