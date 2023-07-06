Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок

«Самигуллину назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 3 миллиона рублей», — сказал представитель суда.

Весной Калининский районный суд города приговорил к условному сроку и штрафу в размере 1,8 миллиона рублей начальника районного отделения подготовки и призыва военкомата Уфы Константина Выропаева, по просьбе посредника Фарита Самигуллина отмазавшего от армии пятерых спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет и нескольких других граждан.