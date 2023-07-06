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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок

Калининский суд Уфы приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в размере трех миллионов рублей Фарита Самигуллина, который выступал посредником между сотрудником военкомата и уфимскими хоккеистами в деле об уклонении от службы в армии, сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Самигуллину назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 3 миллиона рублей», — сказал представитель суда.

Весной Калининский районный суд города приговорил к условному сроку и штрафу в размере 1,8 миллиона рублей начальника районного отделения подготовки и призыва военкомата Уфы Константина Выропаева, по просьбе посредника Фарита Самигуллина отмазавшего от армии пятерых спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет и нескольких других граждан.

За подкуп сотрудника военкомата, который помог избежать военной службы, были осуждены хоккеисты Михаил Воробьев (штраф 2 миллиона рублей), Анвар Сулейманов (5 лет условно), Владислав Лукин и Семен Кошелев (оба — штраф 2,2 миллиона рублей), а также экс-футболист «Уфы» Дмитрий Белозеров (штраф 400 тысяч рублей).

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 Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок
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