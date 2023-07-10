КХЛ объявила об изменениях в правилах на будущий сезон

Теперь арбитры смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде. Из правил о драках уберут пункт, согласно которому арбитры накладывают 10-минутный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принял вызов и отказался драться. Если атакующий игрок, в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока, сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.

Введено правило, которое опробовали в МХЛ в сезоне-2022/23. Теперь игрокам запрещено держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих — малый штраф.