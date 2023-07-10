КХЛ объявила об изменениях в правилах на будущий сезон
КХЛ на официальном сайте объявила об изменении ряда правил на сезон-2023/24.
КХЛ на официальном сайте объявила об изменении ряда правил на сезон-2023/24.
Теперь арбитры смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде. Из правил о драках уберут пункт, согласно которому арбитры накладывают 10-минутный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принял вызов и отказался драться. Если атакующий игрок, в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока, сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.
Введено правило, которое опробовали в МХЛ в сезоне-2022/23. Теперь игрокам запрещено держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих — малый штраф.
И последнее изменения коснется возможностей арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Так, в случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы. Кроме этого, судьи смогут по нарушениям, по которым предусмотрено наложение штрафа в две минуты или «5+20», накладывать просто пятиминутный штраф.