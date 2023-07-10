«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду Ивана Морозова

23-летний хоккеист выиграл бронзу и серебро молодежного чемпионата мира в 2019 и 2020 году соответственно. В 2018 году был выбран во втором раунде драфта НХЛ. В 2021 году сыграл на чемпионате мира за национальную сборную России.

«ХК “Спартак” Москва согласовал с клубом НХЛ “Вегас Голден Найтс” официальную аренду нападающего Ивана Морозова (186 см, 89 кг) до окончания сезона КХЛ-2023/24, в ближайшее время “Спартак” подпишет однолетний контракт с игроком», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.