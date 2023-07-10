«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду Ивана Морозова
«Спартак» согласовал с клубом «Вегас Голден Найтс» официальную аренду нападающего Ивана Морозова до окончания сезона КХЛ-2023/24.
«Спартак» согласовал с клубом «Вегас Голден Найтс» официальную аренду нападающего Ивана Морозова до окончания сезона КХЛ-2023/24.
23-летний хоккеист выиграл бронзу и серебро молодежного чемпионата мира в 2019 и 2020 году соответственно. В 2018 году был выбран во втором раунде драфта НХЛ. В 2021 году сыграл на чемпионате мира за национальную сборную России.
«ХК “Спартак” Москва согласовал с клубом НХЛ “Вегас Голден Найтс” официальную аренду нападающего Ивана Морозова (186 см, 89 кг) до окончания сезона КХЛ-2023/24, в ближайшее время “Спартак” подпишет однолетний контракт с игроком», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.
Всего на счету игрока — 59 (25+34) очков в 126 матчах КХЛ за «Югру», СКА и ХК «Сочи». Прошлый сезон Морозов провел в системе клуба-обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс», сыграл 58 матчей и набрал 17 (6+11) очков за «Хендерсон» в АХЛ.