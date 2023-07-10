Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду Ивана Морозова

«Спартак» согласовал с клубом «Вегас Голден Найтс» официальную аренду нападающего Ивана Морозова до окончания сезона КХЛ-2023/24.

Спартак
ВегасНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

23-летний хоккеист выиграл бронзу и серебро молодежного чемпионата мира в 2019 и 2020 году соответственно. В 2018 году был выбран во втором раунде драфта НХЛ. В 2021 году сыграл на чемпионате мира за национальную сборную России.

«ХК “Спартак” Москва согласовал с клубом НХЛ “Вегас Голден Найтс” официальную аренду нападающего Ивана Морозова (186 см, 89 кг) до окончания сезона КХЛ-2023/24, в ближайшее время “Спартак” подпишет однолетний контракт с игроком», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

Всего на счету игрока — 59 (25+34) очков в 126 матчах КХЛ за «Югру», СКА и ХК «Сочи». Прошлый сезон Морозов провел в системе клуба-обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс», сыграл 58 матчей и набрал 17 (6+11) очков за «Хендерсон» в АХЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду Ивана Морозова
Мирра Андреева проиграла Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь