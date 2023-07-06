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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Девять хоккеистов СКА были обменяны в тольяттинскую «Ладу»

СКА получит денежную компенсацию за своих девятерых хоккеистов.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Хоккейные клубы «Лада» и СКА совершили обмен, в результате которого тольяттинский клуб в обмен на денежную компенсацию получил вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова; нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Шесть из девяти названных хоккеистов имеют опыт игры в КХЛ.

Алтыбармакян в прошлом сезоне играл в КХЛ за две команды — «Сочи» и СКА. Суммарно нападающий провёл 49 матчей, заработав 18 (7+11) баллов за результативность.

Ожгихин в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ, сыграв 18 матчей за СКА, но в них он не отметился набранными очками.

Солянников в прошлом сезоне поиграл как за СКА, так и за «СКА-Нева» — за 25 матчей в КХЛ он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Грязнов в прошлом сезоне провёл восемь игр за СКА в КХЛ, не набрав баллов за результативность.

Колтыгин в сезоне-2022/2023 провёл 11 матчей в КХЛ и отметился в составе армейцев одной голевой передачей.

Попугаев прошлый сезон начинал в «Сочи», но затем перебрался в СКА — суммарно за обе команды форвард провёл 55 матчей в КХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9».

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