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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА подписал контракт с шведским вратарем

Шведский вратарь Юхан Маттссон будет играть за хоккейный клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с вратарем Юханом Маттссоном.

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,32.

В Швеции Матссон выступал за «Юргорден», «Бьерклевен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 сделал больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отраженных бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.

Выступал за сборные Швеции разных возрастов. В 2012 году стал чемпионом мира среди молодежи.

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