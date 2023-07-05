СКА подписал контракт с шведским вратарем

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с вратарем Юханом Маттссоном.

Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,32.

В Швеции Матссон выступал за «Юргорден», «Бьерклевен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 сделал больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отраженных бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.