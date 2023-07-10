ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом Федотова

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги “Филадельфия Флайерз” в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.



По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.



Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ.



ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», — говорится в заявлении ФХР.