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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом Федотова

Федерация хоккея России выступила с заявлением о ситуации, которая сложилась с контрактом вратаря Ивана Федотова.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

В ФХР настаивают на необходимости строго соблюдать правила Международной федерации хоккея при подписании контракта между московским ЦСКА и голкипером Иваном Федотовым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги “Филадельфия Флайерз” в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», — говорится в заявлении ФХР.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/24.

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