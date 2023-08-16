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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА понизит оклады своим игрокам, чтобы уложиться в потолок зарплат

Не менее 10 игроков СКА должны в ближайшее время подписать новые контракты на пониженных условиях, чтобы клуб уложился в потолок зарплат. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Армейский клуб планирует понизить зарплату некоторых хоккеистов за счет увеличения срока действия контракта, увеличения зарплаты в последующих сезонах и добавления бонусов. Также СКА собирается расстаться с парой игроков. Таким образом клуб из Санкт-Петербурга хочет сократить платежную ведомость на 170 млн рублей, чтобы войти под потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Во вторник СКА переподписал контракты с защитниками Михаил Пашниным и Андрей Педаном, добавив в них еще один год. По старым соглашениями игроки получали 45 млн рублей за сезон. Зарплата по новым контрактам пока неизвестна.

На данный момент в составе СКА числится 40 хоккеистов: 5 вратарей, 11 защитников и 24 нападающих.

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