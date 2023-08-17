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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лада» изменила логотип клуба на игровой форме из-за требований КХЛ

Тольяттинская «Лада» после пятилетнего перерыва вернулась в КХЛ и столкнулась с необходимостью внести изменения в логотип клуба.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Лада"

Хоккейный клуб «Лада» представил новую форму с филином на логотипе. Причиной появления новой эмблемы на форме стали требования регламента КХЛ, из-за которых на логотипе клуба на игровой форме не должно быть логотипа спонсора команды — АО «АвтоВАЗ».

«С точки зрения Спортивного регламента КХЛ на игровой форме хоккеистов должен быть размещен только логотип клуба, не спонсора. Допускается совместное размещение двух логотипов, если логотип спонсора клуба будет размещен внизу формы.

В ходе разработки дизайна формы мы получили следующее: на груди классический логотип клуба “Лада” и ниже идет логотип “Лада” от “АвтоВАЗа”, но уже в другом начертании. Получилось масло масляное, и смотрелось это ужасно. Другого выхода у нас не было, и в срочном порядке мы приняли решение нанести на форму логотип филина, который изначально был заявлен как альтернативный.

Филин является частью хоккейного клуба “Лада” с 2016 года, поэтому мы выполнили требование регламента, поместив данный логотип. В ВХЛ у нас были одни требования, в КХЛ они поменялись. По тому же пути пришлось пройти “Нефтехимику”, который несколько лет назад заменил свой логотип на игровой форме на эмблему с волком. Достаточно важно, что новая форма понравилась самой команде. Считаю, что с эстетической точки зрения мы сделали всё правильно и грамотно», — сказал гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

Источник: ХК "Лада"

«Лада» спустя пять лет вернулась в Континентальную хоккейную лигу, и будет выступать в Восточной конференции. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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