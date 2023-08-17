В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-Арена

«В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Предположительно, на шестом этаже загорелись лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Менее чем за час причина возгорания была устранена.

Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент дата сдачи арены сдвинута на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.