В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-Арена
На строящейся УГМК-Арене в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
На строящейся УГМК-Арене в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
«В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.
Предположительно, на шестом этаже загорелись лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Менее чем за час причина возгорания была устранена.
Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент дата сдачи арены сдвинута на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.
УГМК-Арена будет вмещать до 15 тыс. человек и после окончания строительства станет домашней ареной хоккейного клуба «Автомобилист». Сейчас команда выступает на арене «Уралец», которая вмещает всего 5,5 тыс. зрителей и является одной из самых маленьких арен в КХЛ.