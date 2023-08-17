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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-Арена

На строящейся УГМК-Арене в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В 12:43 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Предположительно, на шестом этаже загорелись лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Менее чем за час причина возгорания была устранена.

Строительство УГМК-Арены началось в октябре 2019 года. Изначально планировалось, что строительство спортивного объекта завершится к 2023 году. На данный момент дата сдачи арены сдвинута на декабрь 2024 года. Стоимость строительства оценивается в 23 млрд рублей.

УГМК-Арена будет вмещать до 15 тыс. человек и после окончания строительства станет домашней ареной хоккейного клуба «Автомобилист». Сейчас команда выступает на арене «Уралец», которая вмещает всего 5,5 тыс. зрителей и является одной из самых маленьких арен в КХЛ.

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В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-Арена
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