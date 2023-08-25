Канадский хоккеист объяснил желание легионеров получить российские паспорта
Канадский защитник подмосковного «Витязя» Джереми Рой высказался о получении легионерами гражданства России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Канадский защитник подмосковного «Витязя» Джереми Рой высказался о получении легионерами гражданства России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Если честно, я понятия не имею, как это работает, но я думаю, что некоторые ребята хотят остаться в этой лиге, а это один из способов сделать это наверняка. Хочу ли я в будущем получить российский паспорт? Посмотрим, я еще не думал об этом. Думаю, у меня достаточно квалификации, чтобы играть здесь в качестве легионера. Так что посмотрим через пару лет», — сказал Рой.
Джереми Рой дебютировал в КХЛ в прошлом году. В сезоне-2022/23 26-летний канадец провел за «Витязь» 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 31 (4+27) результативный балл. В плей‑офф Рой провел пять матчей, отметившись одной результативной передачей.
В текущее межсезонье российские паспорта получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, канадский нападающий СКА Брендэн Лайпсик и чешский нападающий «Лады» Остап Сафин. При этом Сафин имеет российские корни — его родители переехали в Чехию из России до его рождения.