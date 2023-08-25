Канадский хоккеист объяснил желание легионеров получить российские паспорта

«Если честно, я понятия не имею, как это работает, но я думаю, что некоторые ребята хотят остаться в этой лиге, а это один из способов сделать это наверняка. Хочу ли я в будущем получить российский паспорт? Посмотрим, я еще не думал об этом. Думаю, у меня достаточно квалификации, чтобы играть здесь в качестве легионера. Так что посмотрим через пару лет», — сказал Рой.