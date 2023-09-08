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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Ладе» рассказали, когда Мыскина даст ответ на предложение стать президентом

Генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Александр Чеботарев рассказал, что 12 сентября проведет встречу с экс-теннисисткой Анастасией Мыскиной, на которой может быть решен вопрос о ее возможном назначении на пост президента клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что победительница Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос»-2004 входит в число кандидатов на пост президента «Лады».

"Предложение Анастасии Мыскиной мы сделали, но ответа пока что нет. Предполагаю, что он будет 12 числа, когда мы с ней встретимся и обговорим различные моменты.

Анастасия не сомневается, просто она занимает посты в общественных организациях и пытается понять, что у нее будет со свободным временем. У нее трое детей, которым тоже надо уделять время. Она знакома с хозяйственной деятельностью, так как входила в наблюдательный совет. Прибавятся административные функции, остальное будет привычно«, — цитирует гендиректора хоккейного клуба “РИА Новости Спорт”.

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