В «Ладе» рассказали, когда Мыскина даст ответ на предложение стать президентом

"Предложение Анастасии Мыскиной мы сделали, но ответа пока что нет. Предполагаю, что он будет 12 числа, когда мы с ней встретимся и обговорим различные моменты.

Анастасия не сомневается, просто она занимает посты в общественных организациях и пытается понять, что у нее будет со свободным временем. У нее трое детей, которым тоже надо уделять время. Она знакома с хозяйственной деятельностью, так как входила в наблюдательный совет. Прибавятся административные функции, остальное будет привычно«, — цитирует гендиректора хоккейного клуба “РИА Новости Спорт”.