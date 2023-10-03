Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
В новом сезоне КХЛ подмосковный клуб одержал две победы в 13 матчах.
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
В новом сезоне КХЛ подмосковный клуб одержал две победы в 13 матчах.
Александр Завьялов принял решение уйти с поста главного тренера подмосковного клуба «Витязь». Об этом ТАСС сообщил президент команды Михаил Головков.
«Александр Васильевич Завьялов подал в отставку. Она принята», — сказал Головков.
Завьялов возглавил «Витязь» в мае 2023 года. Это первый клуб в карьере Завьялова на посту главного тренера. До этого 53-летний специалист работал ассистентом тренера в таких клубах КХЛ как «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик», «Амур» и «Витязь».
После 13 матчей сезона-2023/24 «Витязь» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.