Александр Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

Завьялов возглавил «Витязь» в мае 2023 года. Это первый клуб в карьере Завьялова на посту главного тренера. До этого 53-летний специалист работал ассистентом тренера в таких клубах КХЛ как «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик», «Амур» и «Витязь».