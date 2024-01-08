Ветераны СКА написали письмо Путину с жалобой на судейство

СКА в овертайме уступил «Металлургу» со счетом 1:2. Совет ветеранов СКА под председательством Сергея Черкаса, Игоря Щуркова, Василия Каменева, Бориса Бокова, Александра Юдина и Николая Манеева, помимо обращения к Путину, также упомянул в своем послании президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова.

«Уважаемые руководители нашей страны и отечественного хоккея! К вам обращаются ветераны ленинградского и петербургского хоккея, которые ковали славу нашего спорта в советское время, поддерживали его имидж в сложные 90-е и заложили фундамент под успехи, которых наши клубы и сборная добиваются по сей день. Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить — “ниже плинтуса”. Вчера мы были на игре СКА против “Металлурга” и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража.

В действиях арбитров не видно никакой системы — в одинаковых ситуациях по ходу одной игры они легко могут принять совершенно противоположные решения. За одно и то же действие или удалить на пять минут или вовсе не заметить фола. Голы засчитываются и отменяются без системы — даже после видеопросмотра, когда момент понятен и простому болельщику, судьи ухитряются принимать разные решения в идентичных ситуациях. Постоянно пропускаются очевидные нарушения, которые, как вчера, решают судьбы матчей. При этом руководители судейского корпуса КХЛ всячески препятствуют общественной дискуссии вокруг их работы. Штрафуют неугодных тренеров и игроков, затыкают рот всем несогласным, игнорируют критику со стороны прессы, отделываются отговорками, а то и просто молчат в ответ на справедливые претензии.

В связи с этим мы просим вас вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Мы считаем, что работой по назначения и контролю за действиями судей должна заняться Федерация хоккея России, а наиболее вопиющие случаи судейских ошибок должны разбираться компетентными органами", — гласит текст опубликованного обращения ветеранов.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов прошедшей встречи СКА и «Металлурга» стал гол Игоря Гераськина в овертайме, принесший победу его команде. Незадолго до голевого броска хоккеист столкнулся с защитником армейцев Артёмом Сергеевым, уронив того на лед.