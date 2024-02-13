«С учетом волонтеров». СКА уточнил число зрителей на игре с «Сочи»

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Во время матча клуб из Санкт-Петербурга объявил, что игра с «Сочи» стала самой посещаемой в истории хоккейных стадионов. Позднее эта информация была опровергнута спортивным журналистом Михаилом Зислисом.

«Подведены окончательные итоги посещаемости первого матча петербургского СКА на “СКА Арене”. В ходе третьего периода было объявлено — на игре присутствует 21 481 человек. Это число относилось к зрителям, вошедшим на арену по билетам.



К сегодняшнему дню подведены общие итоги. Включая аккредитованных на игру гостей хоккейных клубов СКА и “Сочи”, семьи и родственники игроков, волонтеров и тех, кто также работал на матче, на “СКА Арене” было еще 2264 человека.



Таким образом, общее количество посетителей хоккейной встречи СКА — “Сочи” составляет 23 745 человек. Учет аккредитованных лиц при подсчете посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России», — сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба.

Матч СКА — «Сочи» стал первой официальной игрой на «СКА Арене». С заявленной вместимостью в 21 500 человек этот стадион стал самой большой хоккейной ареной в мире, опередив монреальский «Белл Центр», который в хоккейной конфигурации вмещает 21 105 человек.

Ранее сообщалось, что рекорд по числу зрителей на закрытом стадионе принадлежит матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), который прошел 4 января 2009 года. Заявленная вместимость «Юнайтед Центр», на котором проходила эта игра, составляет 19 717 человек, однако за счет стоячих мест максимальная вместимость арены может быть расширена до 22 428 человек. Согласно официальному протоколу, матч «Чикаго» — «Калгари» посетили 22 146 зрителей.