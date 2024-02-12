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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА не побил мировой рекорд посещаемости, установленный в Чикаго

Журналист Михаил Зислис опроверг заявление СКА о мировом рекорде посещаемости.

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Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» (8:1) на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре был 21 481 болельщик.

Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.

«Не хочется принижать значение праздника в Санкт-Петербурге, где великолепно прошел первый официальный матч на “СКА Арене”, но в цифрах я люблю точность. Сам, правда, гуманитарий. Так вот, мировой рекорд посещаемости для закрытых хоккейных арен на игре СКА — “Сочи” не состоялся. Пруф есть. Все впереди. Надо только еще немного поработать», — написал журналист в телеграм-канале.

СКА проводил первый матч на новой «СКА-Арене». Перед началом встречи выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова. Она исполнила программу под трек A'Studio «Еще люблю».

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