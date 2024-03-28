Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал отцом

«Хоккейный клуб “Спартак” Москва поздравляет Николая Голдобина и его супругу Анну с рождением дочери! Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока», — говорится в сообщении на официальной странице команды в VK.

Голдобин проводит в составе красно-белых первый сезон. В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 78 очков (37+41) в 67 матчах. В плей-офф на счету Голдобина девять матчей, в которых он забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.