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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин стал отцом

У нападающего «Спартака» Николая Голдобина и его жены Анны в ночь на 28 марта родилась дочь.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Хоккейный клуб “Спартак” Москва поздравляет Николая Голдобина и его супругу Анну с рождением дочери! Желаем счастья и здоровья, любви и благополучия семье нашего игрока», — говорится в сообщении на официальной странице команды в VK.

Голдобин проводит в составе красно-белых первый сезон. В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 78 очков (37+41) в 67 матчах. В плей-офф на счету Голдобина девять матчей, в которых он забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Сегодня, 28 марта, «Спартак» проведет пятую игру плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Счет в серии до четырех побед 2−2.

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