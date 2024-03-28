«Сибирь» покинет весь тренерский штаб команды

«Благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского, Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере.



В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

Сергей Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» в начале декабря после того, как был отправлен в отставку Дэвид Немировски.