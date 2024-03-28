«Сибирь» покинет весь тренерский штаб команды
В хоккейном клубе «Сибирь» сообщили, что весь тренерский штаб покинет команду 30 апреля по окончании срока действия контрактов.
В хоккейном клубе «Сибирь» сообщили, что весь тренерский штаб покинет команду 30 апреля по окончании срока действия контрактов.
«Благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского, Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере.
В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.
Сергей Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» в начале декабря после того, как был отправлен в отставку Дэвид Немировски.
«Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.