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12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сибирь» покинет весь тренерский штаб команды

В хоккейном клубе «Сибирь» сообщили, что весь тренерский штаб покинет команду 30 апреля по окончании срока действия контрактов.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского, Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере.

В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в заявлении клуба на официальной странице в VK.

Сергей Кривокрасов стал исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» в начале декабря после того, как был отправлен в отставку Дэвид Немировски.

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.

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