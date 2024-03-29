Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Нэшвилл
84
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Даллас
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Рейнджерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Вегас
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Калгари
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Детройт
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Чикаго
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Вашингтон
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Айлендерс
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
Хоккей. КХЛ. Все результаты
09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Уволившая тренерский штаб «Сибирь» определилась с наставником

В хоккейном клубе «Сибирь» определились с кандидатурой на пост главного тренера команды.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/hcsibir1962

Отмечается, что официальную информацию опубликуют 1 мая после согласования всех деталей.

«Хоккейный клуб “Сибирь” достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — говорится в сообщении на официальной странице «Сибири» в VK.

Последним местом работы Гатиятулина был челябинский «Трактор», в котором он работал с мая 2020 года по октябрь 2023 года.

Ранее в клубе сообщили, что весь тренерский штаб покинет команду 30 апреля по окончании срока действия контрактов.

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Уволившая тренерский штаб «Сибирь» определилась с наставником
«Флорида» с Бобровским и Тарасенко вышла в плей-офф НХЛ
УЕФА может увеличить заявку команд на Евро-2024 до 26 игроков
Овечкин получил удар в лицо от 40-летнего канадца: видео
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь