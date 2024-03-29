Уволившая тренерский штаб «Сибирь» определилась с наставником

Источник: https://vk.com/hcsibir1962

Отмечается, что официальную информацию опубликуют 1 мая после согласования всех деталей.

«Хоккейный клуб “Сибирь” достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин. В настоящее время ведется обсуждение условий контракта», — говорится в сообщении на официальной странице «Сибири» в VK.

Последним местом работы Гатиятулина был челябинский «Трактор», в котором он работал с мая 2020 года по октябрь 2023 года.

Ранее в клубе сообщили, что весь тренерский штаб покинет команду 30 апреля по окончании срока действия контрактов.