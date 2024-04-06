«Битва прогнозов»: Казанский и Николишин движутся к финалу

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и держат в уме суперзвезд и темных лошадок. В шестом выпуске Андрей Николишин угадал оба исхода и чуть сократил отрыв. Но, несмотря на это, Денис Казанский уверенно ведет в битве со счетом 37,71: 18,45. Посмотрим, что принесет соперникам седьмой тур.