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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Битва прогнозов»: Казанский и Николишин движутся к финалу

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорте Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителей третьих матчей полуфинальных серий Кубка Гагарина.

КХЛ: таблица и календарь
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Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и держат в уме суперзвезд и темных лошадок. В шестом выпуске Андрей Николишин угадал оба исхода и чуть сократил отрыв. Но, несмотря на это, Денис Казанский уверенно ведет в битве со счетом 37,71: 18,45. Посмотрим, что принесет соперникам седьмой тур.

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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