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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Звягин: Мои учителя — Хартли, Кинэн и Крикунов и не только

Новый главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отметил разницу в подходе к тренировочному процессу североамериканских специалистов.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

До подписания контракта с омским клубом Сергей Звягин никогда ранее не работал главным тренером, но обладает большим опытом в качестве тренера вратарей и тренера-ассистента.

«У меня были маститые учителя, помимо Боба Хартли: Майк Кинэн чего только стоит? А Владимир Васильевич Крикунов! Я играл за него шесть или семь лет и под его началом в “Барысе” начал тренерскую карьеру. Абсолютно верно, что я от каждого что-то впитал в собственную философию, огромное уважение каждому из них. Плюс Виктор Козлов, Майк Пелино, Дмитрий Рябыкин, Михаил Кравец. И насколько они все были разные в каких-то подходах, в концепциях. Даже если взять двух североамериканцев — Кинэна и Хартли. Огромная разница в философии!

Вот простой пример. Когда я пришел в «Металлург» и в первый раз подготовил видеоразбор для Васи Кошечкина, то увидел, как Кинэн как-то странно смотрит на нас. После этого пришёл в офис, а Майк говорит: «Сергей, ты знаешь, что такое overcoaching?» Я ответил, что в принципе знаю — не нужно давать игрокам слишком много информации. Кинэн тогда сказал, чтобы я не перегружал Кошечкина, мол, он сам знает, как играть. А в «Авангарде», Хартли в первый год работы повторял мне десятки раз: «Если ты что-то игроку сказал вчера, то не думай, что он сегодня это помнит». Совершенно разные подходы! Боб — учитель, который будет разжевывать бесконечно долго, пока не найдёт способ достучаться. У Майка мнение, что игрок должен приходить в профессиональную команду подготовленным, что мы здесь тренируем, а не учим«, — сказал главный тренер “Авангарда” в интервью “Чемпионату”.

Звягину 53 года, он воспитанник школы московского ЦСКА. Выступал на вратарской позиции в Северной Америке за несколько клубов Объединенной хоккейной лиги (UHL), а также в Германии — за «Нордхорн» и «Крокодайлс Гамбург». С 2002 по 2010 год Звягин защищал ворота российских клубов — подмосковного «Витязя», нижегородского «Торпедо», ярославского «Локомотива», нижнекамского «Нефтехимика» и «Динамо». В составе сборной России в 2006 году становился бронзовым призером чемпионата мира. Игровую карьеру Сергей закончил в США, а тренером вратарей впервые устроился работать в астанинский «Барыс» в 2012 году, где работал под началом Владимира Крикунова. Затем работал в магнитогорском «Металлурге», в том числе в штабе Майка Кинэна. В «Авангард» Звягин пришел в 2018-м, когда командой руководил Боб Хартли.

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