Звягин: Мои учителя — Хартли, Кинэн и Крикунов и не только

До подписания контракта с омским клубом Сергей Звягин никогда ранее не работал главным тренером, но обладает большим опытом в качестве тренера вратарей и тренера-ассистента.

«У меня были маститые учителя, помимо Боба Хартли: Майк Кинэн чего только стоит? А Владимир Васильевич Крикунов! Я играл за него шесть или семь лет и под его началом в “Барысе” начал тренерскую карьеру. Абсолютно верно, что я от каждого что-то впитал в собственную философию, огромное уважение каждому из них. Плюс Виктор Козлов, Майк Пелино, Дмитрий Рябыкин, Михаил Кравец. И насколько они все были разные в каких-то подходах, в концепциях. Даже если взять двух североамериканцев — Кинэна и Хартли. Огромная разница в философии!

Вот простой пример. Когда я пришел в «Металлург» и в первый раз подготовил видеоразбор для Васи Кошечкина, то увидел, как Кинэн как-то странно смотрит на нас. После этого пришёл в офис, а Майк говорит: «Сергей, ты знаешь, что такое overcoaching?» Я ответил, что в принципе знаю — не нужно давать игрокам слишком много информации. Кинэн тогда сказал, чтобы я не перегружал Кошечкина, мол, он сам знает, как играть. А в «Авангарде», Хартли в первый год работы повторял мне десятки раз: «Если ты что-то игроку сказал вчера, то не думай, что он сегодня это помнит». Совершенно разные подходы! Боб — учитель, который будет разжевывать бесконечно долго, пока не найдёт способ достучаться. У Майка мнение, что игрок должен приходить в профессиональную команду подготовленным, что мы здесь тренируем, а не учим«, — сказал главный тренер “Авангарда” в интервью “Чемпионату”.