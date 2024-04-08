Звягин: Ассистенты порой понимают больше, чем главный тренер
Новый главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился своей концепцией управления в клубе.
Новый главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился своей концепцией управления в клубе.
Сергей Звягин в интервью «Чемпионату» рассказал о том, что последние несколько лет много думал о том, как необходимо организовать тренировочный процесс в команде.
«Мне близка тема лидерства, я много её изучал и продолжаю развиваться. Что касается умения делегировать — это одна из черт сильного лидера. Не собираюсь это делать вслепую. Нужно знать сильные стороны каждого, кто работает с тобой, правильно определить их фронт работы и смотреть, что из этого получится. Если ты видишь, что человек продолжает твою линию и выполняет хорошую работу, то всё больше и больше отдаёшь это ему. Функций много, и нужно уметь объединять все сильные стороны каждого специалиста.
Для меня ассистенты главного тренера — это не те люди, которым ты дал указания, а они просто должны их выполнить. Это должны быть люди, которые на своей позиции понимают больше, чем сам главный тренер, которые дают идеи. Мы будем работать вместе, обсуждать, делиться мнениями, а принимать решение буду я, и на мне будет лежать ответственность за эти решения», — сказал главный тренер «Авангарда».
Сергею Звягину 53 года, он воспитанник школы московского ЦСКА. Выступал на вратарской позиции в Северной Америке за несколько клубов Объединенной хоккейной лиги (UHL), а также в Германии — за «Нордхорн» и «Крокодайлс Гамбург». С 2002 по 2010 год Звягин защищал ворота российских клубов — подмосковного «Витязя», нижегородского «Торпедо», ярославского «Локомотива», нижнекамского «Нефтехимика» и «Динамо».
В составе сборной России в 2006 году становился бронзовым призером чемпионата мира. Игровую карьеру Сергей закончил в США, а тренером вратарей начал работать в астанинском «Барысе» в 2012 году. Затем на протяжении пяти лет тренировал вратарей в магнитогорском «Металлурге». В «Авангард» Звягин пришел в 2018 году.