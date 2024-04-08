Звягин: Ассистенты порой понимают больше, чем главный тренер

«Мне близка тема лидерства, я много её изучал и продолжаю развиваться. Что касается умения делегировать — это одна из черт сильного лидера. Не собираюсь это делать вслепую. Нужно знать сильные стороны каждого, кто работает с тобой, правильно определить их фронт работы и смотреть, что из этого получится. Если ты видишь, что человек продолжает твою линию и выполняет хорошую работу, то всё больше и больше отдаёшь это ему. Функций много, и нужно уметь объединять все сильные стороны каждого специалиста.



Для меня ассистенты главного тренера — это не те люди, которым ты дал указания, а они просто должны их выполнить. Это должны быть люди, которые на своей позиции понимают больше, чем сам главный тренер, которые дают идеи. Мы будем работать вместе, обсуждать, делиться мнениями, а принимать решение буду я, и на мне будет лежать ответственность за эти решения», — сказал главный тренер «Авангарда».