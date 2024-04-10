Новым главным тренером «Витязя» станет Павел Десятков
Ранее Десятков работал помощником главного тренера «Лады» Олега Браташа.
Ранее Десятков работал помощником главного тренера «Лады» Олега Браташа.
Ассистент главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Десятков принял предложение возглавить подмосковный хоккейный клуб «Витязь».
«Павлу Десяткову поступило предложение о работе главным тренером “Витязя”, он его принял. Честно говоря, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода», — приводит ТАСС слова генерального директора «Лады» Александра Чеботарева.
«Витязь» базируется в подмосковной Балашихе. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 «Витязь» занял последнее место в Западной конференции, набрав 48 очков в 68 матчах. Главным тренером «Витязя» был Дмитрий Рябыкин, ушедший из клуба по окончании сезона.
Ранее поступали сообщения, что клуб из Балашихи возглавит Вадим Епанчинцев. На данный момент Епанчинцев возглавляет «Югру», которая выступает в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Ханты-Мансийский клуб борется за выход в финал Кубка Петрова с АКМ. После четырех матчей серии счет в противостоянии 3−1 в пользу тульского клуба.
Павлу Десяткову 49 лет. До того как войти в штаб Браташа в тольяттинском клубе он работал главным тренером в таких клубах как ЦСК ВВС, «Рязань», «Молот-Прикамье», красноярский «Сокол».