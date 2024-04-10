Новым главным тренером «Витязя» станет Павел Десятков

«Павлу Десяткову поступило предложение о работе главным тренером “Витязя”, он его принял. Честно говоря, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода», — приводит ТАСС слова генерального директора «Лады» Александра Чеботарева.