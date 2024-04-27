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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсмен апреля: Илья Набоков

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков стал MVP Кубка Гагарина.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь

В апреле завершился розыгрыш Кубка Гагарина, в финале которого магнитогорский «Металлург» встречался с ярославским «Локомотивом» и одержал уверенную победу в четырех матчах.

MVP — самым ценным игроком Кубка Гагарина — был признан 21-летний голкипер «магнитки» Илья Набоков. В плей-офф сезона КХЛ он одержал 16 побед в 23 матчах, четыре матча сыграв на ноль.

Набоков стал самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина — на момент победы в финальной серии ему был 21 год и 32 дня.

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