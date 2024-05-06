«Я такое только в Канаде видел». Третьяк — об арене в Омске

Сегодня, 6 мая, «Джи-Драйв Арена» в Омске принимает матчи сборных «России 25» и Беларуси в рамках Большого тура. Счет в матче после двух периодов 4:0 в пользу команды «Россия 25». Еще два матча со сборной Беларуси пройдут 9 и 11 мая.

«У нас сегодня уже репетиция матча звезд. Полная арена, прекрасная организация! Настоящий праздник в Омске сегодня. Для меня это настоящий праздник, потому что когда решалось, где проводить МЧМ-2023, в заявке был только один город — Новосибирск. Губернатор тогда сказал, что омичи тоже хотят. ФХР поддержала эту идею, Дмитрий Медведев поддержал, финансы выделил. Было очень важно построить такой стадион, и вот я сейчас сижу, и как ребёнок радуюсь. Потому что-то, что я сегодня вижу, я раньше видел только в Канаде» — приводит слова Третьяка «Чемпионат».