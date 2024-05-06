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19:06 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я такое только в Канаде видел». Третьяк — об арене в Омске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о домашнем стадионе омского «Авангарда» «Джи-Драйв Арене».

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 6 мая, «Джи-Драйв Арена» в Омске принимает матчи сборных «России 25» и Беларуси в рамках Большого тура. Счет в матче после двух периодов 4:0 в пользу команды «Россия 25». Еще два матча со сборной Беларуси пройдут 9 и 11 мая.

«У нас сегодня уже репетиция матча звезд. Полная арена, прекрасная организация! Настоящий праздник в Омске сегодня. Для меня это настоящий праздник, потому что когда решалось, где проводить МЧМ-2023, в заявке был только один город — Новосибирск. Губернатор тогда сказал, что омичи тоже хотят. ФХР поддержала эту идею, Дмитрий Медведев поддержал, финансы выделил. Было очень важно построить такой стадион, и вот я сейчас сижу, и как ребёнок радуюсь. Потому что-то, что я сегодня вижу, я раньше видел только в Канаде» — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

В 2019 году была снесена «Арена Омск» на ее месте в 2022 году построили «Джи-Драйв Арену». Она вмещает 12 011 зрителей.

Ранее российские хоккеисты провели два матча в рамках Большого майского турне — обыграны команды Казахстана со счетом 1:0 и Беларуси со счетом 6:0.

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