«Я такое только в Канаде видел». Третьяк — об арене в Омске
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о домашнем стадионе омского «Авангарда» «Джи-Драйв Арене».
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о домашнем стадионе омского «Авангарда» «Джи-Драйв Арене».
Сегодня, 6 мая, «Джи-Драйв Арена» в Омске принимает матчи сборных «России 25» и Беларуси в рамках Большого тура. Счет в матче после двух периодов 4:0 в пользу команды «Россия 25». Еще два матча со сборной Беларуси пройдут 9 и 11 мая.
«У нас сегодня уже репетиция матча звезд. Полная арена, прекрасная организация! Настоящий праздник в Омске сегодня. Для меня это настоящий праздник, потому что когда решалось, где проводить МЧМ-2023, в заявке был только один город — Новосибирск. Губернатор тогда сказал, что омичи тоже хотят. ФХР поддержала эту идею, Дмитрий Медведев поддержал, финансы выделил. Было очень важно построить такой стадион, и вот я сейчас сижу, и как ребёнок радуюсь. Потому что-то, что я сегодня вижу, я раньше видел только в Канаде» — приводит слова Третьяка «Чемпионат».
В 2019 году была снесена «Арена Омск» на ее месте в 2022 году построили «Джи-Драйв Арену». Она вмещает 12 011 зрителей.
Ранее российские хоккеисты провели два матча в рамках Большого майского турне — обыграны команды Казахстана со счетом 1:0 и Беларуси со счетом 6:0.