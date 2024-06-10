Форвард «Динамо» Пакетт подал документы на получение гражданства РФ

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Я соглашусь с Бреннаном Менеллом в том, что, если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе все нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, — почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ», — сказал Пакетт.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин подтвердил, что работа по получению Пакеттом российского паспорта уже ведется.

«Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чем‑то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена. Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было тоже его решение. Тем более в КХЛ увеличился лимит на легионеров, до пяти на клуб. И мы не собираемся брать семь иностранцев, с учетом двух натурализованных. Но это было желание игрока», — сказал Сопин.

Ранее российское гражданство получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий Брендан Лайпсик, который в прошлом месяце стал игроком «Автомобилиста». Российский паспорт позволяет этим хоккеистам не считаться легионерами.

В минувшем сезоне в КХЛ действовал лимит на легионеров — не более трех иностранных игроков в заявке на матч. В сезоне-2024/25 лига вернется к лимиту в пять легионеров.

Пакетт выступает в КХЛ с 2022 года. Первый сезон канадец провел в минском «Динамо», после чего перешел в одноименный клуб из Москвы. В минувшем регулярном чемпионате Пакетт провел 57 матчей, в которых набрал 35 (22+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина 30-летний канадец провел 8 матчей и набрал 7 (4+3) очков.