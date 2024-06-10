Форвард «Динамо» Пакетт подал документы на получение гражданства РФ
Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт подал документы на российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше. Я соглашусь с Бреннаном Менеллом в том, что, если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе все нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, — почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ», — сказал Пакетт.
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин подтвердил, что работа по получению Пакеттом российского паспорта уже ведется.
«Да, Пакетт подал пакет документов. Но рано о чем‑то говорить. Никакого решения нет. Хотя сама процедура запущена. Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было тоже его решение. Тем более в КХЛ увеличился лимит на легионеров, до пяти на клуб. И мы не собираемся брать семь иностранцев, с учетом двух натурализованных. Но это было желание игрока», — сказал Сопин.
Ранее российское гражданство получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий Брендан Лайпсик, который в прошлом месяце стал игроком «Автомобилиста». Российский паспорт позволяет этим хоккеистам не считаться легионерами.
В минувшем сезоне в КХЛ действовал лимит на легионеров — не более трех иностранных игроков в заявке на матч. В сезоне-2024/25 лига вернется к лимиту в пять легионеров.
Пакетт выступает в КХЛ с 2022 года. Первый сезон канадец провел в минском «Динамо», после чего перешел в одноименный клуб из Москвы. В минувшем регулярном чемпионате Пакетт провел 57 матчей, в которых набрал 35 (22+13) очков. В плей-офф Кубка Гагарина 30-летний канадец провел 8 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
Седрик Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй».